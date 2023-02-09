Подмосковье 09 февраля 2023, 14:05 Первый инклюзивный турнир по голболу в Московской области стартовал в Балашихе

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Первый инклюзивный турнир по голболу в Московской области стартовал в Балашихе 9 февраля. Его проводят среди обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений Подмосковья.

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Голбол — это паралимпийский вид спорта. В команде играют три полевых игрока, в числе которых человек с инвалидностью по зрению или с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Все они надевают светонепроницаемые очки, а главный инвентарь — звенящий мяч. Эта игра позволяет здоровым членам команды погрузиться в мир незрячих людей.

«Голбол был придумал в 1946 году, сразу после Второй мировой войны для реабилитации людей, которые частично или полностью потеряли зрение. В последствии реабилитация переросла в самую полярную игру с мячом в мире среди инвалидов. Основные правила игры: волейбольная площадка, ворота на всю ширину площадки. Играют три на три, мяч самый тяжелый среди подобных видов спорта — один килограмм 250 грамм. Внутри мяча колокольчики, есть осязаемая разметка», — рассказал старший тренер сборной Московской области по голболу, главный судья соревнований Дмитрий Шипилов.

Участие в турнире принимают 47 спортсменов из 10 команд, среди которых сборная Московской области.

«Это мероприятие проводится впервые благодаря гранту, который мы выиграли в Министерстве информации Московской области. Это первый инклюзивный турнир по голболу среди учащихся специальных профессиональных учреждений», — сказала вице-президент федерации спорта слепых Московской области Ирина Бреднева.

Проведение турнира стало возможным благодаря полученной субсидии на развитие проекта «Стремление». Его реализует Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация спорта слепых Московской области» при поддержке Правительства Московской области и Фонда Президентских грантов. Соорганизаторами являются Московская областная организация Всероссийского общества слепых и Министерство образования Московской области.

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