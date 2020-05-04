Первый и второй филиал Балашихинской больницы перевели на прием пациентов с коронавирусом

«У нас проходит фильтрация больных коронавирусом еще на стадии приемного покоя. Поступившему пациенту сразу измеряют температуру и делают рентген легких. На нем видны изменения даже при легкой форме заболевания. Если есть изменения в дыхательных органах, признаки ОРВИ, температура, интоксикация организма, его везут в филиал № 3 — бывшую больницу имени Дегонского в микрорайоне Железнодорожный», — рассказал заведующий филиалом № 2 Балашихинской областной больницы Михаил Геращенко.

В филиале на Шоссе Энтузиастов, 41 работают отделения урологии, педиатрии, гинекологии, офтальмологии, гемодиализа, паллиативной медицины, лор-отделение, реанимация и операционный блок. Проводятся рентгеновские и ультразвуковые исследования, компьютерная томография.

«Прибывающие пациенты соблюдают социальную дистанцию. При оформлении им необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС, а также личные вещи и принадлежности для гигиены», — рассказала главная медсестра филиала № 2 Татьяна Боева.

В филиале № 2 не планируют размещать пациентов с коронавирусом. Несмотря на это, все сотрудники готовы к работе с такими больными. У медперсонала есть необходимые средства защиты. Проводится противоэпидемическая обработка кабинетов после каждого пациента, усилена дезинфекция всех помещений. Количество пациентов в одной палате стараются минимизировать. Посетителей к больным не пускают. Передать продукты можно через медсестру.

Плановые госпитализации временно приостановлены во всех медучреждениях Балашихи до окончания пандемии. Филиал № 3 Балашихинской областной больницы и родильный дом в микрорайоне Саввино оказывают помощь больным с COVID-19. Также дополнительные инфекционные койки появятся в психоневрологическом и кожно-венерологическом диспансерах, в поликлинике № 4 в микрорайоне Гагарина.