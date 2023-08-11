Подмосковье 11 августа 2023, 09:57 Первый и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

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В минувший четверг, 10 августа, в Подмосковье не выявили ни одного возгорания в лесу. С 11 по 12 августа в регионе сохранится третий класс пожарной опасности, 13-го числа он снизится до первого.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 11 и 12 августа на большей части территории региона ожидают третий класс пожарной опасности. Местами риски увеличится до четвертого класса.

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В воскресенье, 13 августа, установится первый класс пожарной опасности, а в Луховицах, Талдоме и Шатуре — второй класс.

В ближайшие дни температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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