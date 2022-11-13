Подмосковье 13 ноября 2022, 19:07 Первый хоровой фестиваль-конкурс «Мажория» прошел в Королеве Публичное достояние

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В Королеве состоялся первый открытый хоровой фестиваль-конкурс имени Б. А. Толочкова «Мажория». Его провели в детской хоровой школе «Подлипки», участниками фестиваля стали 16 коллективов.

«Нашу школу отремонтировали, и теперь в ней мы проводим множество интересных мероприятий, в том числе и наш фестиваль, который, надеюсь, станет ежегодным», — сказала директор детской хоровой школы «Подлипки» Инна Яковлева.

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Она уточнила, что фестиваль проводится не только для профессионалов, но и для всех, кому интересно хоровое искусство.

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В фестивале-конкурсе «Мажория» в течение двух дней приняли участие 16 хоровых коллективов из Москвы, Королева, Фрязина, Химок, Пушкино, Жуковского и Хотькова. Лучшим хоровым исполнителям вручили награды и дипломы на гала-концерте, который прошел 13 ноября.

Ранее стало известно, что конкурсные просмотры творческих коллективов на присвоение званий «Народный» и «Образцовый» прошли в пяти округах Подмосковья.