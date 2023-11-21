Подмосковье 21 ноября 2023, 13:27 Первый футбольный матч провели на стадионе «Труд» в Лобне после реконструкции Пресс-служба администрации города или района

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Товарищеский матч прошел 20 ноября на стадионе «Труд» в Лобне. Спортивный объект открыли после масштабной реконструкции несколько дней назад.

Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района

На стадионе обновили футбольное поле, сделали беговые дорожки со спецпокрытием, зону для сдачи норм ГТО, площадки для игр. Также установили новые трибуны, современное освещение, скамейки запасных и теплые раздевалки. Планируется продолжить обустройство стадиона в следующем году.

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«Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева в этом году в Лобне появилось сразу несколько новых зон для любителей спорта. Это две многофункциональные коробки в парке „Киово“ и у „Академии спорта“, баскетбольная площадка в парке „Река времени“, бадминтонные площадки, теннисные корты и зоны для воркаута в лесопарке», — отметил глава Лобни Игорь Демешко.

Работа по обновлению спортивных объектов продолжится в Лобне, чтобы у жителей была возможность вести активный образ жизни.

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