Подмосковье 14 июля 2023, 17:42 Первый форум подмосковного Комитета семей воинов Отечества прошел в Балашихе

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Руководители штабов КСВО из всех городских округов Подмосковья приняли участие в первом форуме Комитета, который состоялся в Балашихе. Обсудили меры поддержки военнослужащих и их семей, а также лучшие практики в этом направлении, реализованные в муниципалитетах.

«Мы встретились с руководителями, определили структуру организации и схему взаимодействия. Одна из главных задач Комитета в том, чтобы объединить общие усилия всех, кто помогает. И сегодня мы видим, как налажена эта координация. Ни одна семья, ни один их вопрос не остается без внимания», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Руководитель подмосковного КСВО Марина Мигунова отметила, что региональный форум поможет еще эффективнее выстроить работу по оказанию помощи военнослужащим и их семьям в Подмосковье.

«Эта наша первая встреча, будем внимательно изучать опыт коллег, смотреть, что добавить в нашу работу. Сегодня присутствовали представители 57 округов, мы очень старались всех собрать», — рассказала она.

Сын Мигуновой ушел на СВО добровольцем, поэтому она хорошо понимает, какая поддержка нужна таким же семьям, которые находятся в ожидании своих бойцов.

На форуме было подписано соглашение о сотрудничестве подмосковного отделения КСВО с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества».

«Самая распространенная просьба, с которой обращаются в наш Фонд — помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий. Также много вопросов, касающихся поддержки семей погибших. Мы их сопровождаем, подключаем для этого социальных координаторов», — рассказала руководитель подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Своим опытом работы поделились руководители муниципальных отделений КСВО. Лучшие практики решили тиражировать во всех муниципалитетах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта. Это первоочередное зачисление детей в кружки, компенсация ЖКУ, льготы по налогам, путевкам и не только.

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