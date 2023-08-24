Подмосковье 24 августа 2023, 13:07 Первый фестиваль волонтеров прошел в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Фестиваль волонтеров «Добро вместе» впервые прошел в Никольско-Архангельском парке в Балашихе. Участие в нем приняли более 200 человек. На мероприятии собрались представители девяти волонтерских организаций.

Активисты из разных организаций обменялись опытом. Рассказали, как плетут маскировочные сети, создают окопные свечи, гигиенические и суповые наборы, помогают материально и приобретают различную технику.

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«Сталкиваясь с проблемами, люди показывают, что их можно преодолеть вместе. В сегодняшней ситуации, под давлением санкций, когда идет специальная военная операция, волонтерское движение встало рядом с нашим государством, президентом и помогает в меру своих сил», — отметил глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Важность волонтерской деятельности отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«В апреле 2022 года в Подмосковье стартовала акция „Доброе дело“, которая объединила огромное количество неравнодушных людей, желающих помогать жителям Донбасса и нашим защитникам — участникам спецоперации. За все время мы собрали и отправили почти пять тысяч тонн самых полезных товаров», — сказала Екатерина Швелидзе.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Акцию «Доброе дело» запустили подмосковные школьники в апреле 2022 года. Помощь для жителей Донбасса и участников спецоперации начали собирать в школах, волонтерских и молодежных центрах, на базе муниципальных общественных палат. Присоединиться к акции можно на портале «Волонтеры Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Там помогают военнослужащим и членам их семей.

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