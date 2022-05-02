Первый фестиваль народного творчества провели в Тучкове

Первый открытый фестиваль народного творчества «Россия и гармонь» провели в Рузском городском округе. Более 30 творческих коллективов из Москвы, Подмосковья, Самарской, Владимирской, Новгородской областей и Республики Мордовия собрались на фестивале.

Президентом России Владимиром Путиным 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Фестиваль стал одним из событий культурного года, так как в нем приняли участие мастера игры на народных инструментах, певцы, частушечники, плясуны и гармонисты.

Рузу на фестивале представлял хор «Соловейка». В составе коллектива более 20 исполнителей от 65 лет и старше. Репертуар ансамбля составляют русские, белорусские, украинские песни и большинство из них исполняются под аккомпанемент гармони.

В Тучковском центре культуры и искусств были организованы также выставки и мастер-классы народного художественного творчества: рисование акварелью, плетение, аппликация, лепка. Девизом фестиваля стали слова Геннадия Заволокина: «Великая культура великой страны должна выглядеть достойно!»

Художественный руководитель Первого открытого фестиваля народного творчества «Россия и гармонь» Галина Власова рассказала о том, что основной миссией фестиваля является передача молодежи умения играть на гармони и петь и сохранять народные песни.

Фестиваль прошел при поддержке администрации Рузского городского округа. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным.