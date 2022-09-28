Первый фестиваль кадетской песни провели в Волоколамске | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 17:55 Поделиться Telegram

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Viber Первый фестиваль кадетской песни провели в Волоколамске

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Юнармейцы, учащиеся Суворовского училища, студенты казачьего института выступили на сцене первого фестиваля кадетской песни в Подмосковье. Фестиваль «Во имя доблести, добра и красоты» прошел в Волоколамске.

Праздник открыли маршем, его исполнили студенты военно-музыкального училища. Барды исполняли военные песни, кроме того со сцены впервые прозвучали многие авторские произведения.

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«Выступали со стихотворением, которое я сочинила сама. Посвященное русскому солдату, который идет в поддержку солдатам, участвующим в спецоперации на Украине. И с песней, посвященной великой отечественной войне, солдатам», — рассказала курсант военно-патриотического клуба «Душа» Полина Кулинич.

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Место проведения фестиваля было выбрано не случайно. Именно в селе Осташево в своем имении жил представитель императорской династии Романовых Великий князь Константин Константинович. В России его называют отцом всех кадетов.

Ведущий научный сотрудник института всеобщей истории РАН Анна Громова отметила, что фестиваль — это огромная радость, потому что музеи на императорском маршруте получают новый стимул для жизни.

«Мы очень рады. Музей, созданный Елизаветинско-Сергиевским просветительским обществом при помощи администрации Волоколамского района, наших коллег, энтузиастов, краеведов здесь в Осташевском районе, в Осташево. Для нас очень важно, что этот музей выполняет свою прямую функцию, функцию исторического просвещения», — сказала Анна Громова.

Задачи фестиваля — возродить патриотическую культуру. Все выступления были связаны с историей и традициями нашей страны. В музее Великого князя Константина Романова участники фестиваля смогли проникнуться атмосферой того времени, когда кадетство только зарождалось.

«Сейчас возродить этот фестиваль кадетской песни именно там, где возрождалась кадетство — это для нас очень важно. Потому что с возрождением усадьбы, с открытием музея, и благодаря усилиям Анны Витальевны Громовой, губернатора области Андрея Юрьевича Воробьева возрождается и духовная жизнь не только села Осташево Волоколамского городского округа, Московской области, но и всей России», — подчеркнул глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка.

Участники фестиваля попросили сделать этот праздник ежегодным мероприятием в календаре кадетских корпусов.

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