Подмосковье 02 февраля 2023, 11:47 Первый этап всероссийского медицинского конкурса стартовал в Подмосковье

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Первый этап ежегодного всероссийского медицинского конкурса стартовал в Московской области. К участию приглашают врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

«Это ежегодный конкурс для работников сферы здравоохранения из всех регионов страны. И наши специалисты регулярно в нем участвуют и занимают призовые места», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Чтобы принять участие в конкурсе, всем желающим необходимо подать заявку через кадровую службу своей больницы. До 1 апреля медорганизации должны направить в Минздрав Подмосковья списки кандидатов, успешно прошедших отбор в своих учреждениях. После этого конкурсная комиссия определит специалистов, которые представят Подмосковье во всероссийском конкурсе.

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