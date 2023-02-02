02 февраля 2023, 11:47
Первый этап всероссийского медицинского конкурса стартовал в Подмосковье
Первый этап ежегодного всероссийского медицинского конкурса стартовал в Московской области. К участию приглашают врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
«Это ежегодный конкурс для работников сферы здравоохранения из всех регионов страны. И наши специалисты регулярно в нем участвуют и занимают призовые места», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Чтобы принять участие в конкурсе, всем желающим необходимо подать заявку через кадровую службу своей больницы. До 1 апреля медорганизации должны направить в Минздрав Подмосковья списки кандидатов, успешно прошедших отбор в своих учреждениях. После этого конкурсная комиссия определит специалистов, которые представят Подмосковье во всероссийском конкурсе.
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