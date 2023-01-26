Подмосковье 26 января 2023, 11:53 Первый этап турнира «Лига лидера» для людей с ОВЗ прошел в Воскресенске

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Первый этап соревнований «Лига лидера» для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Воскресенске. Гостями турнира стали спортсмены из городских округов Егорьевск и Бронницы.

Соревнования проходили на базе спортивного клуба инвалидов «Лидер». Турнир проводится с 2019 года и включает 11 этапов по разным видам спорта: аэрохоккей, стрельба из электронного оружия, дартс, шашки, шахматы.

«Очень здорово, что в Воскресенске есть место, где люди с ограничениями здоровья могут с пользой проводить время: общаться, заниматься спортом и физической культурой, участвовать в соревнованиях», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Впервые в этом году на базе спортивного клуба инвалидов «Лидер» также пройдут соревнования для юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Итоги всего турнира будут подведены в конце года.

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