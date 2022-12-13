Подмосковье 13 декабря 2022, 11:45 Первый этап строительства водовода в деревне Тимохово вышел на финишную прямую

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Ход строительства нового водовода проконтролировали в деревне Тимохово. Работы в рамках первого этапа близятся к завершению.

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На прошлых выходных представители регионального Министерства ЖКХ и компании «Коммунальные системы Московской области» (это и заказчик объекта, и подрядчик, выполняющий прокладку водопроводной нитки) встретились с жителями Тимохово. Около трех тысяч человек с нетерпением ждут появления центрального водоснабжения на территории населенного пункта.

«На встрече рассказали жителям о поэтапном продвижении работ на стройплощадке и порядке их подключения к системе водоснабжения. Проект разделен на два этапа и первый близится к завершению», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Проект на внутриквартальные сети водоснабжения уже разработан. После прохождения государственной экспертизы начнется прокладка внутренней системы водоснабжения деревни Тимохово. В следующий раз встреча с местными жителями состоится в конце января 2023 года.

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