Первый этап строительства Щелковских очистных сооружений завершат в декабре

В декабре этого года завершится первый этап строительства Щелковских очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ по Московской области.

На объекте «Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений» состоялось выездное совещание под руководством министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского. Оно было посвящено общей готовности и реализации реконструкции объекта, а также вопросам проведения работ по восстановлению водоснабжения ЖК «Восточная Европа» в Щелкове и модернизации КНС «Соколовская».

Государственное унитарное предприятие Подмосковья «Коммунальные системы Московской области» выполняет комплекс мероприятий по масштабной реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений. Строительные работы проходят в рамках реализации национального проекта «Экология» и федерального приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

Щелковские межрайонные очистные сооружения (ЩМОС) — крупнейший объект коммунального хозяйства в Московской области. После реконструкции мощность очистных сооружений возрастет до 400 000 кубических метров в сутки, снизится негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, основные контрольные показатели будут приведены к нормативному уровню.

«Это знаковый проект для области. Благодаря организации работы, применению инновационных технологий и контролю за стройкой нам удалось сохранить не только сроки проведения этой работы, но и ускорить реализацию первого этапа», — отметил Антон Велиховский.

Сейчас общая готовность стратегического объекта составляет 30%. Работы первого этапа строительства выполняются по производственному графику. В декабре 2021 года запланировано завершение первого этапа строительства с запуском очереди мощностью 200 тысячи кубических метров в сутки.

Вопросы о завершении работ по восстановлению водоснабжения ЖК «Восточная Европа» и модернизации КНС «Соколовская» были рассмотрены на рабочем совещании. Антон Велиховский обратил внимание присутствующих на необходимость завершения работ в сжатые сроки в строгом соответствии с графиком.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе продолжается реализация программы «Чистая вода», которая обеспечивает население качественной водой из централизованных источников водоснабжения. До 2024 года еще 700 тысяч жителей Подмосковья получат чистую питьевую воду.

За шесть лет качественная питьевая вода пришла в дома двух миллионов жителей Подмосковья. Построено и модернизировано около 400 объектов. Обеспеченность чистой водой в области выросла с 83,2 до 92,4%.