Первый этап строительства отделения судмедэкспертизы завершился в Домодедове

Здание судебно-медицинской экспертизы состоит из одного здания переменной этажности с мансардой и подвалом.

Также в рамках второй очереди застройщик ООО «Каменный цветок» продолжает строительство крематория. На сегодняшний день степень готовности составляет 80%, ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, монтажу технологического оборудования и благоустройству территории.