05 июня 2020, 17:05
Первый этап строительства отделения судмедэкспертизы завершился в Домодедове
В деревне Кучино городского округа Домодедово завершился первый этап строительства отделения судебно-медицинской экспертизы. Инспекторы Главгосстройнадзора приступили к проверке объекта.
Здание судебно-медицинской экспертизы состоит из одного здания переменной этажности с мансардой и подвалом.
Также в рамках второй очереди застройщик ООО «Каменный цветок» продолжает строительство крематория. На сегодняшний день степень готовности составляет 80%, ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, монтажу технологического оборудования и благоустройству территории.