Подмосковье 23 ноября 2022, 09:38 Движение на первом этапе Северного обхода в Лобне откроют до конца года

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Строительство первого этапа Северного обхода в Лобне уже на финальной стадии. На новой трассе уложен асфальт, установлены опоры освещения, дорожные знаки и барьеры. Осталось нанести разметку. До конца года этот участок дороги будет запущен.

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Работы продолжатся на примыкании к Дмитровскому шоссе и на пересечении с автодорогой Хлебниково-Рогачево-Луговая. Здесь проект предусматривает временный разворот для автомобилей.

Общая протяженность трассы составит восемь километров. Шесть полос будут пропускать более 120 тысяч машин ежедневно. Дорога напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя железнодорожный переезд. Работы идут по графику, объект успевают сдать в срок.

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