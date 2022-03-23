Первый этап ремонта приемного отделения завершился в Одинцовской больнице

Приемное отделение хирургического корпуса Одинцовской областной больницы капитально отремонтировали. Сейчас там завершился первый этап обновления.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в помещении улучшили внутреннюю отделку, заменили инженерные сети, выполнили подведение медицинских газов.

Важно, чтобы проведение работ не отражалось на качестве оказания медицинской помощи. На весь период ремонта отделение не прекращает прием пациентов Светлана Стригункова.

Она объяснила, что ремонт проводят поэтапно. Уже закупили современную медицинскую мебель.

Сейчас начался ремонт второй части приемного отделения. Его планируют закончить летом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что во время роста заболеваемости коронавирусом областные поликлиники работали без выходных, но сейчас необходимости в этом нет.

Он рассказал о спаде заболеваемости COVID-19. В регионе уже возобновили плановый режим работы поликлиник.