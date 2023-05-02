Подмосковье 02 мая 2023, 17:42 Первый этап ремонта ям во дворах Подмосковья завершится в июне ГУСТ

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Ямочный ремонт проведут по дворах и проездах Подмосковья. В ходе первого этапа работ до конца июня приведут в порядок свыше 300 тысяч квадратных метров покрытия.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, все дефекты на дорогах выявили и оцифровали осенью, поэтому сейчас работы в самом разгаре. План на вторую волну сформировали в апреле и приступят к нему летом.

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По ее словам, покрытие уже восстановили на 95 тысячах квадратных метрах дорог.

«Что касается второй волны, то на данный момент уже зафиксировано 293 935,38 квадратных метров. Работы проводятся в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ из бюджета Московской области, при со финансирования муниципалитетов. Общая сумма, предусмотренная на ямочный ремонт предусмотрена в 792,886 миллиона рублей», — сказала она.

Глава ведомства добавила, что в ходе первой волны работы проводят в 39 округах. Качество их выполнения будут подтверждать в системе АИС МДП на платформе СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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