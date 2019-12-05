Первый этап рекультивации полигона в Шатуре завершат до конца года

В Шатуре завершается первый этап рекультивации полигона. Полностью он закроется в 2022 году. А пока идут подготовительные работы: строятся коллектор, очистные сооружения. Эти работы планируется завершить до конца декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На шатурском полигоне в рамках проекта рекультивации полным ходом идет строительство станции очистки фильтрата. Работы по рекультивации начались в октябре. За это время строители уже успели залить фундамент резервуара объемом 800 «кубов». Эта емкость — первый этап в системе очистки стоков. Дно котлована и стены покроют специальной пленкой. Она позволит продлить срок службы железобетонных конструкций и убережет их от агрессивного воздействия фильтрата.

Это первый из цепи резервуаров будущей станции очистки фильтрата. Сюда будут собираться поверхностные воды тела полигона для их дальнейшей очистки. Срок окончания работ по строительству данного объекта — 20 декабря 2019 года. Параллельно строители планируют начать заливку фундамента площадью 140 квадратных метров под монтаж насосного оборудования и приступить к установке подземной емкости на 100 «кубов» на глубину 4,5 метра. На площадке уже установлена трансформаторная подстанция, которая в будущем будет снабжать электроэнергией всю станцию очистки фильтрата.

Источник фото: телеканал «360»

Глава городского округа Шатура Андрей Келлер рассказал об этапах рекультивации в следующем году: «Построим 600-«кубовую» емкость для технически очищенной воды, построим открытый пожарный водоем на две тысячи «кубов». И планируем пройти еще экспертизу двух этапов рекультивации полигона. Первый — это строительство активной дегазации и строительство мусоросортировочного комплекса».

Сегодня на полигон в Шатуре ежедневно привозят до 300 тонн твердых коммунальных отходов. После закрытия мусор будет принимать сортировочный комплекс. Отходы разделят на две категории. Полезные фракции — бумага, картон, металл, стекло и пластик — отправятся на переработку. «Хвосты» отвезут на комплексы по термическому обезвреживанию или действующие полигоны. Шатурский в их числе значиться уже не будет.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Руководитель Шатурского отделения Ассоциации многоквартирных домов и жительница Шатуры Маргарита Козлова вспомнила, как в советские времена целлофановые пакеты стирались и сушились в кухне, а сейчас в магазине сразу спрашивают: «Пакет нужен?»

«Полиэтилен — как и стекло, металл, пластик — нужно перерабатывать. А по-хорошему, отказываться от одноразовой упаковки. В конце концов, это не только экология, но это еще и экономия, а экономия — это экономика. Хорошо, что работы по рекультивации полигона начались. Очень надеемся, что все будет сделано вовремя. Ждем закрытия полигона», — высказала свое мнение Маргарита Козлова.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Полигон в Шатуре открылся в 1964 году. За 55 лет его площадь выросла с четырех до девяти гектаров. Закрыть свалку планируется в 2022 году. До этого времени необходимо завершить подготовительные работы. На первый этап рекультивации выделено более 150 миллионов рублей. Проект стандартный: это строительство системы сбора и очистки фильтрата, электрической подстанции.

До конца года подмосковные власти закроют еще два мусорных полигона: «Егорьевский» и «Непейно» в Дмитровском округе. Ранее был закрыт полигон ТБО «Воловичи» в Коломне. До конца года количество закрытых полигонов ТБО в Подмосковье составит 27 из 39.