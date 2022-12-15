Подмосковье 15 декабря 2022, 09:50 Первый этап рекультивации полигона «Ядрово» досрочно завершили в Волоколамске

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Штаб по вопросам рекультивации полигона «Ядрово» провели 14 декабря под Волоколамском. Министр ЖКХ Подмосковья подчеркнул, что данные жителям округа обещания по ликвидации последствий деятельности объекта будут выполнены в полном объеме и в срок.

Недавно на полигоне «Ядрово» заменили фильтры в факелах. Продолжается активная дегазация объекта.

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«Главный вопрос — ощущают ли жители городского округа неприятный запах от „Ядрово“? Однозначный ответ: „Нет!“. С августа в социальных сетях было только одно обращение на запах. Все члены нашего штаба — местные жители, которые очень остро реагируют на данный объект. Сегодня они тоже подтвердили, что запаха нет. Это главный показатель», — сообщила председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

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С начала года на объекте провели работы по формированию тела и защитного экрана в границах полигона. Выполнена система дегазация северной части объекта с последующим подключением к высокотемпературной установке по утилизации свалочного газа. Возведена строительно-подпорная стена, произведен монтаж резервуаров под концентрат фильтрата. Кроме этого, за год подготовили основание под вторую установку для утилизации свалочного газа и выполнили целый ряд других работ.

«На сегодняшний день полностью и досрочно завершен первый этап работ по рекультивации полигона „Ядрово“. Могу сказать, что мы идем опережающими темпами, и обязательно выполним заявленные перед жителями Волоколамска обещания. Полную рекультивацию полигона проведем до конца следующего года», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В Подмосковье все мусорные полигоны ТКО были закрыты и теперь проводится большая работа по их рекультивации. История с загрязнением экологии и выбросами свалочных газов никогда уже не должна повториться, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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