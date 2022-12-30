30 декабря 2022, 08:52
Первый этап реконструкции улицы Чистяковой завершился в Одинцове
Автомобилисты микрорайона Трехгорка в Одинцове теперь могут выезжать с улицы Чистяковой на Северный обход — завершился первый этап реконструкции этой дороги. Полностью отремонтировать улицу планируют к июлю 2023 года.
Первый этап работ включал реконструкцию более километра дороги. Рабочие уложили два слоя асфальта и установили освещение.
Реклама
Вдоль всей улицы в ближайшее время появятся шумозащитные экраны. Пока движение будет осуществляться только по двум полосам, в дальнейшем их количество увеличится до четырех.
Реклама
Второй этап реконструкции начнется в теплое время года с устройства ливневой канализации. Подрядчику останется лишь уложить асфальтобетон и провести благоустройство.
После ввода дороги в эксплуатацию, парковка автомобилей на всем протяжении улицы будет запрещена. Это связано с движением общественного транспорта.
«Тут будет ряд новых остановок, соответственно, будут запущены маршруты <…> для комфорта граждан. Везде будут обустроены тротуары. Поэтому у нас приоритет, конечно, для движения общественного транспорта и автомобилей», — рассказал директор МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.
Также в ближайшие время дорожники установят знаки и перекроют проезд от поворота на СНТ «Лохино-ВИЛС» до кругового движения. Объезд был сделан лишь на время перового этапа реконструкции.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Дороги
Реклама
Реклама