Подмосковье 30 декабря 2022, 08:52 Первый этап реконструкции улицы Чистяковой завершился в Одинцове

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Автомобилисты микрорайона Трехгорка в Одинцове теперь могут выезжать с улицы Чистяковой на Северный обход — завершился первый этап реконструкции этой дороги. Полностью отремонтировать улицу планируют к июлю 2023 года.

Первый этап работ включал реконструкцию более километра дороги. Рабочие уложили два слоя асфальта и установили освещение.

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Вдоль всей улицы в ближайшее время появятся шумозащитные экраны. Пока движение будет осуществляться только по двум полосам, в дальнейшем их количество увеличится до четырех.

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Второй этап реконструкции начнется в теплое время года с устройства ливневой канализации. Подрядчику останется лишь уложить асфальтобетон и провести благоустройство.

После ввода дороги в эксплуатацию, парковка автомобилей на всем протяжении улицы будет запрещена. Это связано с движением общественного транспорта.

«Тут будет ряд новых остановок, соответственно, будут запущены маршруты <…> для комфорта граждан. Везде будут обустроены тротуары. Поэтому у нас приоритет, конечно, для движения общественного транспорта и автомобилей», — рассказал директор МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Также в ближайшие время дорожники установят знаки и перекроют проезд от поворота на СНТ «Лохино-ВИЛС» до кругового движения. Объезд был сделан лишь на время перового этапа реконструкции.

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