Подмосковье 07 февраля 2023, 10:30 Первый этап реконструкции станции Железнодорожная в Балашихе завершат в сентябре

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Реконструкция станции Железнодорожная продолжается в Балашихе. Она войдет в состав МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный». Число пассажиров в часы пик на ней превысит 23,5 тысячи человек. Первый этап работ завершат в этом году.

Готовность станции сейчас составляет 10%. Рабочие демонтировали старую инфраструктуру и начали создавать новую. Первый этап работ планируют завершить в сентябре.

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Всего на станции построят четыре новые платформы с навесами и самый большой на МЦД мост-конкорс, площадь которого превысит пять тысяч квадратных метров. Его оборудуют 15 эскалаторами и семью лифтами.

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На время проведения реконструкции часть пассажиров перешли на временную станцию Ольгино. Посадка и высадка на Железнодорожной проходит только на платформах № 3 и № 4.

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