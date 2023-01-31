Подмосковье 31 января 2023, 19:05 Первый этап реконструкции очистных сооружений завершили в солнечногорской деревне Осипово

Читать 360tv в

Первый этап работ по замене очистных сооружений в деревне Осипово завершили в Солнечногорском округе. Модернизированный объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

На данный момент на объекте завершены подготовительные работы. В рамках модернизации из эксплуатации постепенно выведут старые сооружения и введут новые.

Реклама

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский отметил, что производственная мощность очистных сооружений после реконструкции составит 27 тысяч кубических метров в сутки. Таким образом, качественной водой будут обеспечены около 65 тысяч жителей округа.

Работы на объекте в деревне Осипово Солнечногорского городского округа проходят в рамках подпрограммы Министерства ЖКХ Московской области «Система водоотведения». Она входит в состав федеральной программы «Оздоровление Волги».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».