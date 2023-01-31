31 января 2023, 19:05
Первый этап реконструкции очистных сооружений завершили в солнечногорской деревне Осипово
Первый этап работ по замене очистных сооружений в деревне Осипово завершили в Солнечногорском округе. Модернизированный объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
На данный момент на объекте завершены подготовительные работы. В рамках модернизации из эксплуатации постепенно выведут старые сооружения и введут новые.
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Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский отметил, что производственная мощность очистных сооружений после реконструкции составит 27 тысяч кубических метров в сутки. Таким образом, качественной водой будут обеспечены около 65 тысяч жителей округа.
Работы на объекте в деревне Осипово Солнечногорского городского округа проходят в рамках подпрограммы Министерства ЖКХ Московской области «Система водоотведения». Она входит в состав федеральной программы «Оздоровление Волги».
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Солнечногорск
Экология
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