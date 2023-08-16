Подмосковье 16 августа 2023, 18:57 Первый этап реконструкции Мякининского шоссе завершили в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Первый этап реконструкции Мякининского шоссе от Новорижского шоссе до МКАД завершили в Красногорске. Общая протяженность участка составила 2,8 километра.

Благодаря работам дорогу расширили до четырех полос движения. Кроме того, на шоссе обустроили пешеходные зоны с велодорожками и остановки для общественного транспорта, а также установили светофоры.

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«До конца третьего квартала этого года благоустроят прилегающую территорию», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реконструкция позволила улучшить транспортные связи между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и микрорайоном ЖК «Спутник». На данный момент завершается проектирование второго этапа работ на Мякининском шоссе. В его рамках запланировано строительство нового участка дороги до пересечения с кольцевой развязкой в районе бульвара Строителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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