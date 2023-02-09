Подмосковье 09 февраля 2023, 14:42 Первый этап реконструкции историко-художественного музея завершился в Егорьевске

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В Егорьевске завершился первый этап реконструкции историко-художественного музея. Зданию уже более 120 лет, ранее оно принадлежало купцу Кулакову. Работы планировали завершить в декабре прошлого года, однако во время ремонта нашли дополнительные дефекты в двух пристройках.

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Проектную документацию для реконструкции здания подготовили в 2016 году. Проект включили в региональную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и в национальный проект «Культура».

На данный момент строители усилили фундамент, заменили перекрытия на железобетонные, установили стропильную систему и покрыли крышу. Электрику, водопровод, канализацию, пожарную и охранную сигнализации, систему вентиляции и кондиционирования полностью заменили. Также в здании обустроили дополнительную лестницу.

Для маломобильных посетителей установили лифт. На фасаде объекта восстановили историческую лепнину, а также крыльцо, которое было утрачено.

«В ходе выполнения работы были выявлены дефекты двух пристроек, которые подлежали демонтажу для замены фундамента и возведения новых стен. Частично были разобраны несущие стены второго этажа, что привело к увеличению продолжительности реконструкции», — сообщил начальник управления градостроительной деятельности Егорьевска Сергей Иллюминарский.

В ближайшее время в музее начнут создавать краеведческую экспозицию. Залы поделят по темам: природа, этнография, археология. В каждом посетителей будут встречать персонажи и рассказывать истории и байки о жизни местных жителей в прошлом. На выставке будут использовать систему мультимедиа.

«В то время, когда существовали леса и дикая природа, здесь жила первая народность — „мещера“, которая оставила свой след. И здесь уместны археологические находки, которые, связаны с пребыванием этого племени на нашей земле», — заявила директор музея Наталья Артемова.

Некоторым экспонатам музея более 100 лет. В прошлом году их отреставрировали.

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