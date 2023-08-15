Подмосковье 15 августа 2023, 10:30 Первый этап оценочных процедур руководителей в сфере образования начался в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

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Первый этап оценочных процедур для руководителей школ стартовал в Подмосковье. Это позволит усовершенствовать кадровую политику системы образования в регионе.

Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, первый этап оценочных процедур стартовал в Академии социального управления.

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«Сегодня в Центре развития карьеры АСОУ прошел первый этап оценочных процедур для руководителей образовательных учреждений Московской области. Целью мероприятий является совершенствование кадровой политики системы образования в регионе», — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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