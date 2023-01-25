Подмосковье 25 января 2023, 08:47 Первый этап обновления теплосетей в Химках начнется в мае

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Масштабное обновление теплосетей начинается в Химках в этом году. Первый этап работ стартует уже в мае. Планируется полностью заменить трубопровод на ряде улиц и отремонтировать 13 котельных, 88 тепловых пунктов и 20 участков тепловой сети.

Около 190 отключений центрального отопления и горячего водоснабжения зафиксировано с начала отопительного сезона в Химках из-за аварий на сетях «ТСК Мосэнерго». Из них 50 - случилось в январе.

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«Особое беспокойство у нас вызывают те адреса, где отключения произошли неоднократно. Это более 70 домов на Юбилейном проспекте, Зеленой улице, Молодежной и других. Мы обратились в „ТСК Мосэнерго“ с предложением учесть проблемные адреса при формировании инвестпрограммы. Эти участки теплотрассы будут обновлены в первую очередь», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что своевременное информирование жителей об отключениях и времени окончания ремонта — важный вопрос, который решается благодаря действующему алгоритму. Сообщения поступают от ресурсной организации «ТСК Мосэнерго», управляющих компаний и жителей — все данные аккумулируются в муниципальном Центре управления регионом.

Поступившую информацию об отключениях фиксируют в специальной системе, в дальнейшем это позволяет обеспечить контроль устранения аварии и постоянный мониторинг. Данные обо всех отключениях публикуются на официальных страницах администрации в социальных сетях, в домовых чатах округа, размещаются на информационных стендах.

Во время своего визита в Химки губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что программа модернизации трубопровода в округе утверждена и рассчитана на три года.

Согласно информации пресс-службы Министерства энергетики Московской области, в рамках инвестиционной программы запланирована реконструкция трубопровода тепловых сетей на улицах Бабакина, Железнодорожная, Ленинградская, Марии Рубцовой, Пожарского, Репина, Совхозная, 9-го мая, Юбилейный проспект, Чапаева, Школьная, на трассе М-25 и других. В результате мероприятий качество теплоснабжения повысится для 5,8 тысяч жителей округа.

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