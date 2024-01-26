Подмосковье 26 января 2024, 14:29 Первый этап модернизации уличного освещения начался в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках за 2024 год обновят 18 тысяч уличных светильников. К первому этапу модернизации освещения в городском округе уже приступили.

Для замены закупят современные высокотехнологичные и энергоэффективные устройства. На приобретение новых ламп на первом этапе модернизации освещения выделили 120,5 миллиона рублей. Как отметил глава городского округа Дмитрий Волошин, обновление светильников — это важный шаг в развитии инфраструктуры Химок.

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«Этот уникальный проект позволит нам создать умную систему управления электросетевым хозяйством. Мы сможем фактически онлайн контролировать работу уличного освещения, что повысит комфорт и безопасность на улицах города», — подчеркнул Волошин.

Для обслуживания новых светильников и пунктов электропитания создадут ситуационный центр, который позволит в режиме реального времени отслеживать состояние системы электроснабжения и оперативно реагировать на отключения. Все работы планируют завершить осенью 2024 года.

Проект по созданию и модернизации наружного освещения в Химках ранее признали победителем Национального конкурса GPM Awards Russia 2023 в категории «Устойчивые города и населенные пункты».

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