Подмосковье 06 апреля 2023, 13:03 Первый этап конкурса «Учитель года Подмосковья» стартовал в Серпухове

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Первый этап конкурса «Учитель года Подмосковья» стартовал в Серпухове. Участие в нем примут более 50 педагогов из Московской области.

Торжественное открытие конкурса прошло в Губернском колледже. В Год педагога и наставника поздравить участников конкурса приехали почетные гости из Донецкой народной республики. Прошлой весной Губернский и Макеевский педагогический колледжи подписали соглашение о сотрудничестве, укреплении дружеских и профессиональных связей.

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В течение пяти конкурсных дней учителя проведут в Серпухове более 200 открытых уроков и педагогических мастерских. Каждый поделится своим опытом и новыми методиками обучения. Жюри предстоит выбрать лучшего.

«В первую очередь педагогам необходимо именно мастерство показать, знание своего предмета, умение преподать этот предмет эмоционально, красиво, я бы сказал, театрально», — отметил директор Губернского колледжа, заслуженный учитель России Александр Лысиков.

Пять лауреатов конкурса объявят 7 апреля, а победителя — во время празднования Дня учителя. Он получит денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч. Лучшие из педагогов представят свой округ на всероссийском конкурсе, который пройдет в следующем году в Подмосковье.

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