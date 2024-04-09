Подмосковье 09 апреля 2024, 10:40 Первый этап конкурса «Лучший универсальный специалист МФЦ» завершился в Подмосковье Медиасток.рф

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Первый этап конкурса «Лучший универсальный специалист МФЦ» прошел в Подмосковье. На него подали 34 заявки.

Как рассказали в Мингоуправления региона, конкурс проводится в десятый раз, его финал запланирован на 16 апреля. В нем могут участвовать сотрудники со стажем не менее шести месяцев без дисциплинарных жалою от посетителей.

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«В подмосковных МФЦ работает много специалистов, которые качественно выполняют свои обязанности, не рассчитывая на какие-либо награды. Но очень важно признавать их заслуги и поощрять. Проведение конкурса позволяет определить самых достойных универсальных специалистов, а также стимулирует сотрудников МФЦ повышать свой профессиональный уровень», — отметила директор подмосковного МФЦ Галина Варганова.

Конкурс традиционно проходит в три этапа. Участники выполняют практические задания по услугам, затем проходят онлайн-тестирование и показывают знания федерального законодательства и личные качества.

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