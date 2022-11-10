Подмосковье 10 ноября 2022, 21:11 Первый этап капремонта поликлиники в Солнечногорске завершат в апреле 2023 года

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Первый этап масштабного ремонта центральной поликлиники в Солнечногорске обещают завершить в апреле 2023 года. Временно исполняющий полномочия главы округа Константин Михальков проверил ход работ, результатом остался доволен.

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Три из четырех этажей центральной поликлиники в Солнечногорске не видели капремонта с 1982 года. Рабочим предстоит обновить более полутора тысяч квадратных метров пространства.

Удобно после обновления в поликлинике станет всем — и обычным пациентам, и маломобильным жителям. Для этого специально расширили коридоры и дверные проемы, включили в проект два новых лифта.

«Есть понимание того, что это процедура временная. И она для того, чтобы больница все-таки стала современной, чтобы поскорее закончился здесь ремонт и появилось современное оборудование. Надеемся, что все будет хорошо, особо неприятностей нет», — сказал врип главы г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Поликлиника даже в условиях ремонта ни на день не останавливала свою работу. За пластиковыми дверями на каждом этаже по-прежнему кипит обычная жизнь. Все дело в том, что учреждение решили ремонтировать в два этапа — пока одна половина преображается, во второй принимают пациентов.

Рабочие укладываются в срок и уже в апреле будущего года обещают закончить первый этап ремонта. В мае перейдут во вторую часть здания, а полностью сдать объект намерены к декабрю 2023.

Ранее министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк доложил губернатору Андрею Воробьеву, что в Подмосковье до конца года отремонтируют еще 22 медучреждения.