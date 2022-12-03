Подмосковье 03 декабря 2022, 14:43 Первый этап капремонта эстакады на 26 километре Можайского шоссе завершился в Одинцове

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Движение по эстакаде на 26 километре Можайского шоссе восстановилось в Одинцове. Теперь жители округа смогут ездить без пробок.

Первый этап капитального ремонта завершился на путепроводе в районе железнодорожной станции Отрадное. На участке дороги заменили асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуар, установили ограждения и новое освещение.

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«Движение будет организовано по четырем полосам, как изначально и было на этом мосту — две полосы в сторону Москвы, две полосы в сторону области», — отметила генеральный директор ООО «ДорМостСервис» Наталья Емельянова.

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Зимой работы будут проводиться в нижней части путепровода, а уже весной строители приступят к ко второй части реконструкции.

С 1 марта 2023 года движение по эстакаде вновь будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону. Ремонтные работы полностью завершатся в июне следующего года.

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