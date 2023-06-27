Подмосковье 27 июня 2023, 16:19 Первый этап годового плана ремонта ям завершился на дорогах Подмосковья ГУСТ МО

Читать 360tv в

Первый этап ремонта ям на дорогах завершился в Подмосковье. Его проводили в рамках субсидий, которые выделили главному управлению содержания территорий из бюджета Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, в июле округа приступят к выполнению второй части плана. Этот этап продлится до конца октября. По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, рабочие восстановят свыше 224 тысяч квадратных метров асфальта.

Реклама

«Работы будут проводиться в 28 городских округах, в частности: более 20 тысяч квадратных метров асфальта отремонтируют в Химках и в Балашихе. Большой объем работ и у коммунальных служб Солнечногорска, Дмитровского, Электростали, Павловского Посада и Шатуры. Напомню, что ямы второй волны оцифровываются весной, поэтому в основном будут устранены дефекты, возникшие в зимний период», — сказала Аипова.

Она добавила, что в ходе первой волны ремонта было восстановлено свыше 353 тысяч квадратных метров дорог в 39 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».