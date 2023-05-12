Подмосковье 12 мая 2023, 17:11 Первый этап годового плана ремонта ям во дворах Подмосковья выполнили на 46% ГУСТ МО

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Ямочный ремонт начался во дворах и внутриквартальных проездах в Подмосковье. Рабочие уже привели в порядок около 163 тысяч квадратных метров покрытия.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, работы планируют провести в два этапа. Первый пройдет до 30 июня — рабочие восстановят 353 тысячи квадратных метров дорог.

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По словам главы ведомства Светланы Аиповой, сейчас первый этап работ завершен на 46%. Полностью их завершили в Реутове, Можайске, Зарайске и Клину.

«Однако, несмотря на то что процесс активно продолжается, есть и те, кто еще не приступил к работам или значительно отстает от графика. В их числе: Раменский, Мытищи — процент выполнения составляет всего 0 и 2%, а в Одинцовском — 4%. Коллегам необходимо ускориться, чтобы обеспечить завершение работ в установленный срок», — добавила она.

После сдачи всех объектов округа приступят ко второй волне ремонта, которая продлится до конца лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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