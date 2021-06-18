Первый этап борьбы с борщевиком завершился в Подмосковье

Первый из трех этапов борьбы с борщевиком выполнили в Подмосковье. Он начался в мае. За это время в регионе обработали более 15 тысяч гектаров пораженных земель.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в числе первых округов работу завершили Клин, Шаховская, Истра и Мытищи. Сразу после окончания первого этапа начался второй этап обработки по причине появления молодой поросли сорняка из еще оставшихся в почве семян Сергей Воскресенский. Второй этап завершат 10 июля, третий — 10 августа. Обработку проводят в 50 городских округах Подмосковья. Ранее министр сообщил, что Подмосковье начнет следить за борщевиком из космоса.