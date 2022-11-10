Подмосковье 10 ноября 2022, 18:43 Первый этап благоустройства завершили на берегу Живописной бухты в Одинцове

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Под окнами многоэтажек в деревне Раздоры появилась благоустроенная прогулочная набережная с песчаным пляжем. Для этого сюда завезли несколько тонн песка и установили деревянные лежаки. Жителям осталось дождаться соответствующей погоды, чтобы насладиться одинцовским курортом.

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На обустроенной территории появились прогулочные тропинки, амфитеатр, подпорная стенка из габионного камня, площадка для йоги и воркаут-зона. Помимо этого, рабочие высадили тысячу новых деревьев и кустарников, всего было приведено в порядок более 300 метров береговой линии.

Спуск к воде тоже сделали, так что летом можно будет освежиться в местном водоеме или пришвартовать лодку к причалу.

Первые посетители уже могут выйти сюда на променад, осталось завершить лишь финальные штрихи.

«Мы входную группу должны сделать, и синхронизируем с МТДИ пешеходный переход через шоссе», — сказал заместитель главы администрации Одинцовского округа Станислав Григорьев.

Второй этап благоустройства начнется здесь в следующем году. Строители продлят прогулочную набережную до Рублевского пляжа. Также на территории появится станция сап-борда. В общей сложности благоустроят около 800 метров береговой линии. Полностью завершить работы планируется осенью следующего года.

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