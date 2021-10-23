Первый этап благоустройства сквера за ДК «Мир» в Реутове подошел к концу

В подмосковном Реутове полным ходом идет реконструкция сквера, который находится за деловым комплексом «Мир». Сейчас первый этап работ уже подходит к концу. На территории проложили новые пешеходные дорожки, провели первичное благоустройство.

Все работы проходят в рамках муниципальной экологической программы реконструкции и создания новых зон отдыха «Зеленый каркас». Она основана на том, чтобы при планировании учитывалось прежде всего мнение жителей. В 2019 году был разработан проект развития сквера за деловым комплексом «Мир», который во время действия программы «Наше Подмосковье» получил одобрение губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава городского округа Станислав Каторов отметил, что в течение 2022 года планируется полностью завершить все работы. Сквер станет комфортной, озелененной и очень уютной зоной отдыха для жителей.

«В сквере появятся „сухой“ фонтан, навесы из природных материалов для защиты от дождя и прямых солнечных лучей, спортплощадка и скейтпарк для занятий экстремальными видами спорта, территория для настольных игр», — заверил Каторов.

В пресс-службе главы городского округа добавили, что на проведение работ выделено более 120 миллионов рублей. Будущий облик сквера будет выполнен в общем ключе с парком «Фабричный пруд» и Центральным городским парком.