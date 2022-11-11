Подмосковье 11 ноября 2022, 22:41 Первый этап благоустройства сквера «Союзный» завершили в Одинцове

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В Одинцове открыли сквер «Союзный», здесь завершился первый этап благоустройства. В его рамках создали дорожно-тропиночную сеть, высадили деревья и кустарники, а для детей построили современный игровой городок.

В честь открытия сквера для жителей провели творческие мастер-классы и анимационную программу для детей.

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«Это первый шаг, это первый этап в создании большого парка спорта и отдыха „Союзный“. То, что вы видите здесь — это уже благоустроенные зеленые зоны, это лавочки, фонари, парковки, замечательная сцена с трибунами», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

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В ходе второго этапа благоустройства создадут набережную вдоль реки, зону воркаута, а также поставят столы для настольного тенниса. Появится здесь и площадка для выгула собак.

В будущем в сквере проложат объездную велодорожку с асфальтовым покрытием, которая объединит отдаленные площадки в единую сеть. Полностью завершить работы планируют к лету 2023 года.

Ранее стало известно, что около 60 общественных пространств Подмосковья благоустроят в 2023 году.