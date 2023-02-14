Подмосковье 14 февраля 2023, 10:52 Первый этап благоустройства родника вблизи Успенского собора завершился в Звенигороде

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Родник вблизи Успенского собора в Звенигороде было решено благоустроить в этом году. Первый этап уже завершили, весной работы будут продолжены.

Маршрут к роднику пользуется популярностью у местных жителей уже многие века. Дорога проходит от берега Москвы-реки до одной из главных святынь Звенигорода — собора Успения Пресвятой Богородицы. Со временем лестница пришла в негодность, и территорию решили благоустроить.

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«Проектом был предусмотрен демонтаж бетонного основания, которое было разрушено у предыдущей лестницы, и монтаж нового основания. Это свайная конструкция с композитной красной доской», — рассказал генеральный директор компании-подрядчика Евгений Лукашов.

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Привели в порядок и местный источник. Там заменили решетку, установили лавочку, а также создали площадку, на которой можно поставить емкости с родниковой водой.

Благоустройство продолжат весной. Рабочие проведут геологические изыскания, после чего построят подпорную стену и уложат гибкую черепицу на крыше павильона.

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