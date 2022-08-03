Первый этап благоустройства парка «Яковлево» завершится в Химках до конца года

Первый этап модернизации парка «Яковлево» начнется в Химках в 2022 году. Глава городского округа Дмитрий Волошин совместно с первым замдиректора «Объединенной дирекции парков» Венерой Корневой осмотрел зону отдыха и обсудил концепцию благоустройства.

Для меня важно пройтись и почувствовать атмосферу парка, чтобы понимать, как мы будем его модернизировать. Это место создано руками и силами местных жителей. Они выразили желание его обновить. Лучше людей, которые здесь живут, какой именно должен быть парк, никто не скажет. Мы можем только дать тренды, современный дизайн, направление Дмитрий Волошин глава городского округа Химки.

«Сейчас архитекторы разрабатывают проект. В конце августа будем встречаться с жителями, чтобы в обязательном порядке учесть их пожелания и предложения по благоустройству», — сказал Дмитрий Волошин.

Благоустройство парка пройдет в два этапа. Первый этап завершат до конца 2022 года — установят современную спортивную и воркаут-площадку, новый стол для тенниса, детскую площадку, частично заменят лавочки, урны и пришедшие в негодность декоративные элементы.

«Пропускная способность парка „Яковлево“ — 1,5 тысячи человек в месяц. Природа и ландшафт парка позволяют превратить его в комфортную зону для отдыха и занятий спортом. Главные пожелания химчан — поставить побольше лавочек, урн, обновить экотропу вдоль реки Клязьмы и оборудовать комфортный подход к воде. Мы хотим максимально сохранить все то, что уже сделано, и бережно обновить зону отдыха с учетом пожеланий жителей», — добавил глава.

В 2023 году начнется второй этап реконструкции — в парке полностью обновят дорожно-тропиночную сеть, сцену с амфитеатром, малые архитектурные формы, экотропы и смотровые площадки. Также здесь установят новые опоры освещения, обустроят зоны отдыха с навесами, лежаками и скамейками. Чтобы придать парку ухоженный вид, кронируют деревья и высадят цветники. Также для удобства жителей планируют создать систему мостов, соединяющих парк с ЖК «Рафинад» и ЖК «Город набережных».

Парк «Яковлево» является самым маленьким в городском округе Химки, он занимает площадь чуть более одного гектара. Он был благоустроен в 2011 году по инициативе жителей коттеджных поселков Старых Химок в память о земляках, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

В этом году парк был включен в голосование за объекты благоустройства, в котором приняли участие 14 тысяч химчан. Парк «Яковлево» занял второе место после Барашкинского пруда. Оба объекта модернизируют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка «Липовая роща» в Одинцове будет завершен к концу сентября.