Подмосковье 29 августа 2023, 17:16 Первый этап благоустройства парка имени Стрекалова в Мытищах завершится к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Первый этап комплексного благоустройства парка имени Стрекалова в Мытищах подходит к концу. К сентябрю там завершат обустройство дорожек, установку мачт освещения и камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

В обновленной части парка уже открыли детскую игровую площадку «Космос», которая не имеет аналогов в округе. Второй этап реконструкции будет включать замену ограждения, строительство спортивной зоны и парковки.

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«Все идет по плану. Контракт у нас двухлетний, но для себя мы поставили цель закрыть его досрочно», — рассказал заместитель генерального директора компании «МОИК» Алексей Максимов.

Обновление парка Стрекалова проводится по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Кроме того, сейчас в порядок приводят здание бывшего Научно-исследовательского института овощного хозяйства. Рабочие меняют внутренние перекрытия. Осенью там откроются секции и кружки детско-юношеского центра «Галактика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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