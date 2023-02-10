Подмосковье 10 февраля 2023, 21:00 Первый этап благоустройства набережной Оки завершился в Кашире

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В Кашире продолжается благоустройство набережной реки Оки в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная. Первый этап проекта завершился, сейчас начался следующий.

В прошлом году строители возвели железобетонные подпорные стены, разработали вертикальную планировку и провели земляные работы.

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«На площадке работает 18 человек, три инженерно-технических работника, три единицы техники. Идут сварочные работы по настилам и заграждениям. Работы идут согласно графику», — сообщил руководитель ООО «Воздвижение» Василий Радке.

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На данный момент в районе улицы Нижней Набережной уже смонтировали металлические заграждения и перила на лестницах. Под смотровые площадки сварили основания и установили опоры для забора.

Благоустройство осуществляют в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

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