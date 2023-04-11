Подмосковье 11 апреля 2023, 17:27 Первый этап благоустройства лесопарка начался в Химках

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Комплексное благоустройство лесопарка началось в Химках. Работы проведут в два этапа. Всего к концу 2024 года для отдыха и прогулок обустроят 132 гектара леса.

Химкинский лесопарк преобразится в рамках губернаторской программы «Парки в лесу» и муниципального проекта «Зеленый каркас». Рабочие уже демонтируют бетонные конструкции и расчищают лес от аварийных деревьев. Вскоре начнут установку опор освещения и обустройство дорожно-тропиночной сети.

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«Концепцию благоустройства мы разработали вместе с нашими химчанами. Главная просьба — провести работы бережно, сохранив экосистему лесопарка», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что во время строительных работ будут использовать экологичные материалы, сухостой переработают в щепу для отсыпки дорожек, а также высадят новые деревья.

На первом этапе в 2023 году благоустроят 48 гектаров леса, еще 84 гектара — в 2024 году.

Уже в этом году в лесопарке откроют большую игровую зону для детей, велодорожки и лыжероллерную трассу протяженностью три километра. Также подключат видеонаблюдение по программе «Безопасный регион» и оборудуют 13 входных групп, амфитеатр и места отдыха с лавочками, урнами и навесами.

В следующем году обустроят зону для пикника с местом для игры в бадминтон и петанк, а также место отдыха с шезлонгами около водоемов. Обновят футбольное поле с трибунами, построят спортивную площадку и площадку для выгула собак и обновят футбольное поле с трибунами.

Преобразится и родник Святого Георгия. По просьбе жителей восстановят мост через источник и обустроят безопасный подход к воде. А рядом с лесопарком на улицах Проездной и Академика Грушина появится две парковки на 140 машиномест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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