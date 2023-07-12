Подмосковье 12 июля 2023, 15:12 Первый этап акции «Ревизорро» завершился в «Мострансавто» АО "Мострансавто"

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Первый этап акции «Ревизорро» завершился в Подмосковье. По ней специалисты следят за чистотой на автовокзалах, станциях и в салонах автобусов. Проверки прошли на объектах транспортной инфраструктуры, городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто», которые жители чаще всего упоминали обращениях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в ходе проверок осмотрели свыше 400 автобусов, 11 вокзалов и станций. Объекты проверяли по чек-листам, в которые вошли санитарно-техническое состояние салонов, внешний вид и областное брендирование, а также наличие необходимой информации в транспорте. На вокзалах и станциях особое внимание уделили залам ожидания, кассам и другим помещением. Все недостатки указали в специальных актах.

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«Мы проверили исполнение конкретных требований, влияющих на комфорт и удобство поездок, а также на общее восприятие общественного транспорта Московской области. Например, исправность электронных маршрутоуказателей, работоспособность аудиоинформаторов, чистоту в салоне, наличие бейджа водителя и другое. Часть замечаний филиалы устранили в однодневный срок, на решение некоторых вопросов потребуется время. Масштабная программа проверки на этом не закончена, акция „Ревизорро“ обязательно получит свое продолжение», — сказали в «Мострансавто».

Всего компания обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутах, ежедневно на линии выходит около четыре тысяч автобусов.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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