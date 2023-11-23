Подмосковье 23 ноября 2023, 12:57 Первый елочный базар в Подмосковье откроют 8 декабря Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Елочные базары откроются в Подмосковье с 8 декабря. Места уже утвердили для 250 точек в 45 округах.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, первый елочный базар откроется 8 декабря, остальные места продажи хвойных заработают с 15 декабря. Сезон продажи завершится 10 января.

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«В Подмосковье поделочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Предположительно, 250 точек будет работать на территории региона — в это число входят базары на муниципальной и частной земле, а также организуемые точки у торговых центров», — сказал он.

Все места продажи елей будут оформлены в едином стиле бренда «Зима в Подмосковье». Деревья привезут из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей. Узнать, где будут работать точки продажи, можно на сайте министерства.

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