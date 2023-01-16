16 января 2023, 18:23
Первый электронный договор аренды земли заключили в Подмосковье
В Подмосковье по результатам торгов заключили первый электронный договор аренды земли. Участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров находится в Ступине.
Годовая аренда земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства составит по итогам торгов более чем 970 тысяч рублей в год. Победитель сможет оформить сделку в личном кабинете арендатора, куда придет договор, после чего он автоматически будет направлен на регистрацию в ЕГРН.
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«Все земельно-имущественные услуги предоставляются нашим гражданам в электронном формате. В онлайн режим мы перевели также аренду недвижимости на торгах», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
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Она также отметила, что на данный момент в Подмосковье зарегистрировано более 100 тысяч личных кабинетов, функционал которых с каждым годом увеличивается. Теперь личный кабинет арендатора, работающий в круглосуточном режиме, стал еще и площадкой подписания договора аренды земельных участков.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
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