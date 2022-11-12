Подмосковье 12 ноября 2022, 18:05 Первый экстрим-парк в Дубне достроят до конца ноября

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В Дубне завершается строительство первого экстрим-парка с трамплинами и чашами. Уже готовы бетонные боулы для катания, строители закончили возведение памп-трека. Работы на объекте лично контролирует глава Дубны Сергей Куликов.

«Памп-трек сделан из нашей секретной формулы асфальта, лежит он на щебне и песке. Сейчас остается его почистить от грязи, разложить вокруг чернозем, чтобы посеять семена, и дождаться сухой погоды и нанести разметку, чтобы райдеры поняли, по какой циркуляции идет движение на памп-треке», — рассказал прораб Александр Борыкин.

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Глава Дубны отметил, что строители сохраняют высокий темп работ. Сейчас здесь трудятся 11 человек. В этот раз на месте обсудили вопрос дальнейших работ по благоустройству: установку лавочек, урн, ремонт бетонных ограждений и асфальтирование прилегающих тротуаров.

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«Наша задача — уже весной сделать полноценно благоустройство и открытие. Техническое открытие уже в этом году, конечно, сделаем», — сказал глава Дубны Сергей Куликов.

После того как строители закончат финишную отделку боулов и памп-трека, они приступят к установке опор освещения.

Экстрим-парк начали строить в Дубне после того, как в прошлом году райдеры округа обратились к губернатору Московской области. В городской администрации подготовили проект, который согласовали с местными скейтерами. К возведению экстрим-парка в наукограде подключилась одна из самых известных в России компаний по реализации спортобъектов.