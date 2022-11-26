Подмосковье 26 ноября 2022, 19:44 Первый домашний матч чемпионата студенческой хоккейной лиги прошел в Подольске

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В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске состоялся первый домашний матч чемпионата студенческой хоккейной лиги. Такие матчи будут проходить каждую неделю, всего запланировано 56 игр.

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Поддержать спортсменов в их первом дерби чемпионата студенческой и молодежной хоккейной лиги пришли взрослые и дети.

«Студенческая хоккейная лига совместно с администрацией города Подольск запустили такой проект. Все выпускники хоккейной школы Подольска „Витязь“, кто не подписали профессиональные контракты в молодежку или вышку, получили возможность прийти на просмотр в команду студенческую», — рассказал руководитель студенческой хоккейной лиги Московской области Николай Авилонов.

Команда создана из игроков школы олимпийского резерва «Витязь» и студентов Подольского социально-спортивного института. Каждую неделю более 25 хоккеистов занимаются по три раза на двух ледовых аренах.

«Рад оказаться снова на льду в Ледовом дворце „Витязь“. Рад, что болельщики снова начали ходить на хоккей. Идем к победе! Надеюсь, обрадуем жителей Подольска», — поделился хоккеист студенческой хоккейной лиги Дмитрий Жиронкин.

Игры чемпионата будут проходить каждые выходные, всего в таблице — 56 игр и восемь подмосковных команд. Весной три команды победителей, которые наберут больше всего очков за сезон, отправятся на всероссийские соревнования.

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