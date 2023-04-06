Подмосковье 06 апреля 2023, 12:15 Первый дом ЖК «Ильинойс» в Красногорске достроят к концу 2024 года Застройщик ГК "Гранель"

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Первый дом жилого комплекса «Ильинойс» в Красногорске планируют сдать в четвертом квартале 2024 года. Здание общей площадью 65 тысяч квадратных метров рассчитано на 1058 квартир.

В рамках проекта планируется возвести три жилых дома. Министерство жилищной политики Подмосковья уже выдало разрешение на строительство второй очереди.

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Застройщиком выступила ГК «Гранель». Девелопер информирует об этапах работы на объектах с помощью фото- и видеоотчетов.

В рамках проекта построят также два детсада на 450 мест и новый учебный блок гимназии № 6. Детские и спортивные площадки оснастят современным оборудованием. Территорию ЖК озеленят.

В «Ильинойсе» будет безбарьерная среда и дворы без машин. На первых этажах домов расположатся магазины. В шаговой доступности от комплекса находится станция МЦД-2 «Красногорская». В будущем планируется открытие станций метро новой Рублево-Архангельской ветки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье занимает третье место в России по благоустройству. В регионе преображаются парки, скверы и набережные, а также реализуется масштабная программа в лесопарках.

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