Первый договор по программе дачной амнистии заключили в Подмосковье

МОБТИ заключило первый договор по нового программе «Дачная амнистия» в Подмосковье. За получением страховки обратился житель Талдома. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина обратился за консультацией на горячую линию. Затем заполнил опросник и получил рекомендации по вариантам защиты имущества. В течение пяти минут в системе «Ингосстрах» сформировали страховой полис, после чего клиент оплатил услугу и получил документ по электронной почте.

Генеральный директор МОБТИ Елена Казимир напомнила, что программа дачной амнистии стартовала 1 августа. За услугой уже обратились 10 человек — с ними уже работают консультанты.

«Мы видим большой интерес к данной программе со стороны жителей. И это не удивительно, поскольку она действительно очень выгодна. Специальная программа страхования „Дачная амнистия“ позволяет со скидкой 20% застраховать недвижимость, поставленную в текущем году на кадастровый учет», — рассказала она.

По программе имущество клиента защищают от пожаров, взрывов, повреждений водой, стихийных бедствий и противоправных действий.

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