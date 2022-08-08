Первый договор на комплексные кадастровые работы в СНТ заключили в Подмосковье

Московское областное бюро технической инвентаризации (БТИ) заключило первый договор на проведение комплексных кадастровых работ в садовом товариществе. Речь идет об СНТ «Алешкино-2», которое находится в Клинском округе. В нем расположены больше 200 земельных участков, из которых больше половины пока не зарегистрированы.

Как рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, кадастровые работы особенно актуальны именно для Клина, потому что там выявлено больше всего пересечений границ земельных участков.

«Для чего нужны комплексные кадастровые работы (ККР): эта процедура выполняется в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории одного СНТ. К таким объектам относятся, например, земельный участок и расположенные в его границах жилые и садовые дома, гаражи, дачи, бани и другая бытовая недвижимость. В чем удобства: ККР позволяют гражданам сэкономить средства, выполнив всего одну процедуру для внесения сведений в ЕГРН сразу по всему массиву земельных участков с расположенной на них недвижимостью», — пояснила Наталья Адигамова.

Комплексные работы проводятся в три этапа. На первом из них анализируются имеющиеся документы и собираются все недостающие бумаги. На втором проходит геодезическая съемка. Третий этап — разработка и утверждение карты-плана территории.

Комплексные кадастровые работы становятся крайне удобными не только для самого БТИ, но и для жителей Московской области. Ведется ежедневная работа по улучшению качества этой услуги. Получить ее можно в офисе подмосковного БТИ или по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88.